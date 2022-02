Gestolen wapen BBS’er op erf gegooid: zes verdachten aangehouden

De politie in Suriname heeft zes verdachten aangehouden in de zaak waarbij er aan de Christophel Kerstenstraat was ingebroken in een voertuig van een BBS’er en zijn wapen werd gestolen. Het wapen is inmiddels teruggevonden op een erf.

De recherche van Paramaribo bijgestaan door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hield Damien K. (20), Tafarel W.(20), Enverny C.(23), Donegy V.(26), Stefano B.(28) en Donovan W.(25) in de nacht van vrijdag op zaterdag 5 februari aan. Donovan is na verhoor heengezonden en de overige vijf zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Zij worden ervan verdacht op donderdag 3 februari ingebroken te hebben in het voertuig van de BBS’er H. De daders maakten daarbij het vuistvuurwapen van de aangever buit. Vrijdagavond kreeg de politie van Munder een melding dat twee mannen een vuurwapen op een erf van een bewoner gooide en daarna de benen namen.

Na de melding toog de politie ter plaatse. Al gauw bleek dat het aangetroffen vuurwapen aan de BBS’er toebehoort. Dit stelde de politie vast aan de hand van het serienummer van het dienstwapen. Het lukte de recherche na goed speurwerk de verdachten in de kraag te vatten.

In het belang van het onderzoek blijven de aangehouden mannen in politiearrest.