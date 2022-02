Bordo wil geen ‘djugu djugu’ en cancelt groot verjaardagsfeest

“Ik wil geen ‘djugu djugu’ op m’n verjaardag. Vandaar dat ik het feest heb gecanceld.” Dat heeft Joël ‘Bordo’ Martinus zaterdag laten weten via zijn Facebookpagina.

De ABOP topper had eerder deze week een groot feest op 11 februari, in verband met zijn verjaardag aangekondigd.

In een posting zaterdag zegt hij dat hij het feest moet afblazen. “Los van de protocollen hij vindt dat 50 mensen uitnodigen te weinig is op grond van z’n fansbased en om z’n fans, familie,vrienden niet teleur te stellen en voortrekkerij te crieéren heeft hij gekozen om het te cancelen“, schreef The Golden Caribbean Boy.

In een tweede post liet hij zien dat hij afgelopen vrijdag door de politie van bureau De Nieuwe Grond was opgeroepen, ’teneinde omtrent een zekere zaak te worden gehoord’.

Volgens Bordo is de oproep van de politie één van de reden om het feest te cancelen: