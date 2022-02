Zoon Patricia Etnel betrokken bij verkeersongeval

Bij een eenzijdig verkeersongeval zaterdagavond aan de Hannaslustweg in Suriname, is een jongeman op een brom gewond geraakt. Het zou gaan om de zoon van DNA-lid Patrica Etnel.

De jongeman reed met een bromfiets over bovengenoemde weg, gaande richting Indira Gandhiweg. Ter hoogte van pand nummer 152 kwam hij met zijn brom op het wegdek te vallen.

De oorzaak van het ongeval is niet bekend. De Surinaamse politie was snel ter plaatse en schakelde een ambulance in. Het slachtoffer werd hiermee naar het ziekenhuis afgevoerd.