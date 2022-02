Kustwacht en NCCR werken olielekkage simulatie af

De Kustwacht heeft op vrijdag 28 januari technische bijstand verleend aan het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) bij een olielekkage simulatie te Beekhuizen, nabij Suhoza Jetty. Er werd een scenario nagebootst waarbij diesel tijdens het lossen van een tanker, in het water terecht is gekomen. Bij dit soort calamiteiten komt dan het National Oil Spill Response Plan van het NCCR direct in werking.

De regisseur van deze ‘milieuramp’ is majoor Marcel Veldbloem van het NCCR. Hij was samen met medewerkers van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), SOL, GOw2 en manschappen van de brandweer aanwezig.

Er is een praktische oefening uitgevoerd om het weggelekte olie in te dammen door middel van een drijvende barricade, de zogenaamde booms. Hierbij werden voornamelijk de medewerkers van SOL, GOw2 en de brandweerlieden, de kleine kneepjes aangeleerd om bij eventuele en toekomstige olielekkages, snel en efficiënt aan de slag te gaan.

Aan deze simulatie oefening hebben ruim 30 personen deelgenomen. De Kustwacht heeft haar vaartuigen en equipment voor het indammen van uitgelekte olie ingezet.