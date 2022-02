5 coronadoden en 394 nieuwe besmettingen

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur weer 5 coronadoden genoteerd. Het totaal aantal coronadoden, sinds de start van de pandemie, is hierdoor gestegen naar 1.279.

Dat blijkt zaterdagavond 5 februari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt ook dat er 394 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd.

Het aantal personen in ziekenhuizen is op dit moment iets gedaald. Er zijn momenteel 63 personen in ziekenhuizen en 14 op de IC.

De cijfers van zaterdag 5 februari 2022: