Douanebond roert zich: maandag spoed alv

Het bestuur van de douanebond is in beraad. De leden zijn niet te spreken over het feit dat de regering zonder overleg een verandermanagementteam bij de dienst heeft aangesteld voor reorganisatie. De regering heeft laten weten dat het team sinds woensdag 2 februari aan de slag is voor de periode van zes maanden.

Bondsvoorzitter Joyce de Vlugt zegt dat maandag om 08.00 uur een spoed algemene ledenvergadering belegd wordt. Zij zegt dat de minister van Financiën had aangegeven dat men per 15 februari van start wil gaan met het team. “Er is geen overleg gepleegd en plotseling vernemen wij van de media dat het team 2 februari is aangesteld. Dit accepteren wij niet”, aldus de Vlugt.

De Communicatiedienst Suriname (CDS) meldt in een verklaring dat het verandermanagementteam bij de douane het proces tot transformatie en reorganisatie van dit apparaat zal moeten inzetten. Dit team is aangesteld voor de periode van zes maanden. Ook bij het Korps Politie Suriname is een verandermanagementteam aangesteld.

“Het reorganiseren van het douane- en politieapparaat ligt in lijn met het beleid van de regering, die zich vanaf haar aantreden ten doel heeft gesteld het vertrouwen en de effectiviteit van de diverse korpsen te vergroten en de professionaliteit ter hand te nemen. Dit proces startte bij de Dienst Nationale Veiligheid (DNV) waarbij er een managementteam werd ingesteld, dat gedurende zes maanden de leiding moest overnemen. Inmiddels is er bij het DNV een definitieve leiding aangesteld, terwijl het reorganisatieproces bij dit directoraat wordt voortgezet”, aldus CDS.