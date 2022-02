Man slaat vrouw met vuist in gezicht

De 36-jarige Lorenzo M. is donderdag door de politie van Latour in verzekering gesteld terzake mishandeling. Hij bewerkte afgelopen maand zijn partner met zijn vuist in haar gelaat.

Als gevolg van de mishandeling liep het slachtoffer letsel op en werd medisch behandeld bij een RGD-poli. Zij werd voor verdere medische behandeling verwezen naar een orthopeed.

Het koppel heeft een relatie van vier jaar. De vrouw heeft twee voorkinderen, twee zonen. De aangeefster merkte de laatste dagen op dat Lorenzo zeer agressief en fel reageerde tegenover zijn huisgenoten.

Op 17 januari kreeg hij ruzie met een van zijn stiefzonen. Na de ruzie vertrok hij van huis en keerde pas in de ochtend terug. Toen hij thuis kwam wilde de vrouw bepaalde zaken met hem bespreken, maar hij werd boos en schold haar uit.

De aangeefster gaf aan dat zij de relatie met hem wildel beƫindigen, omdat ze geen verandering zag in zijn gedrag. Dit viel niet in goede aarde bij de verdachte en hij bewerkte haar met zijn tot vuist gebalde hand. De vrouw stapte naar de politie en deed aangifte tegen haar partner.

Uit onderzoek blijkt dat Lorenzo reeds eerder was aangehouden voor mishandeling van zijn partner. De vrouw wenst strafrechtelijke vervolging en wil dat Lorenzo in verzekering moet worden gesteld.

Na bijkans drie weken lukte het de politie van Latour om de voortvluchtige Lorenzo in de kraag te vatten. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.