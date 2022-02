Studente met autopech beroofd van schooltas, mobiel en 2.000 SRD

Een 22-jarige studente, die met autopech langs de weg stond, is vrijdag in de vooravond beroofd aan de Frederik Derbystraat in Suriname.

Twee criminelen van wie één gewapend met een mes en de andere met een vuurwapen beroofden het slachtoffer. De automobiliste raakte in paniek toen de dader met het vuurwapen haar onder schot hield.

Onder bedreiging van de wapens maakten de daders een tas inhoudend schoolspullen, SRD 2000,- en een mobiele telefoon, buit.

Na de daad stapten de rovers in een gereedstaand voertuig en reden weg. De jonge vrouw deed na de beroving aangifte bij de politie van Nieuwe Haven. Het onderzoek duurt voort.