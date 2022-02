Motorrijdster belandt op IC na zware aanrijding met pick-up

Een vrouw op een motorfiets en een bestuurder van een pick-up zijn op woensdag 2 februari omstreeks 18.30 uur betrokken geweest bij een zware aanrijding aan de Welgedacht C-weg in Suriname.

Uit het onderzoek blijkt dat beide bestuurders dezelfde richting reden. Volgens de pick-up bestuurder haalde de motorrijdster een aantal voertuigen in. Zij probeerde na de inhaalmanoeuvre in te voegen, daar er een tegenligger naderde.

Bij die gelegenheid knalde zij tegen de pick-up en belandde vervolgens in de goot met haar motorfiets. Het slachtoffer raakte hierbij ernstig gewond. Zij was niet aanspreekbaar en werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd.

De motorrijdster is thans op de afdeling intensive care opgenomen. De politie van Santo Boma heeft de zaak intussen overgedragen aan Verkeersunit regio Midden. Opvallend is dat de pick-up schade opliep aan het achter rechterportier.

Het onderzoek duurt voort.