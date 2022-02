24-jarige Julian om het leven gekomen na mislukte inhaalactie

De jongeman die afgelopen nacht tijdens de lockdown tragisch om het leven is gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg, is de 24-jarige Julian Swietimang. De 26-jarige bestuurder M.M. en de 29-jarige meerijder R.K. zijn ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

Uit het eerste onderzoek en verklaring van de bestuurder komt naar voren dat de mannen in een auto reden over bovengenoemde weg, ook wel bekend als de Verlengde Nieuw Weergevondenweg. T er hoogte van pandnumer 223 probeerde de bestuurder zijn voorrijder in te halen. Die voerde zijn snelheid echter op, waardoor de inhaalactie mislukte.

Omdat er een tegenligger aankwam probeerde de bestuurder weer naar links te gaan, maar zou daarbij de controle over het stuur hebben verloren. De auto ging van de weg en belandde in de goot langs de weg.

Julian die achterin zat overleed ter plaatse. Zijn lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen. De andere twee klaagden van pijn en werden met de ambulance naar de SEH gebracht.