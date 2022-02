Persbericht Readytex Art Gallery: Groepsexpositie UDUBAKI part three

In Readytex Art Gallery in Suriname opent op zaterdag 5 februari het derde en laatste deel van de UDUBAKI- exposities. Net als de twee eerste delen maakt UDUBAKI part three deel uit van het grotere ALAKONDRE: A space in time project van Readytex Art Gallery in samenwerking met curator-in- residence en kunstenaar Miguel Keerveld.

De titel UDUBAKI, Sranan voor houten bak én voor openbaarheid, wordt door de curator gebruikt als metafoor voor dienstbaarheid in relatie tot spiritualiteit. Ook in deze groepsexpositie ofwel kunstmanifestatie, is werk opgenomen van Surinaamse kunstenaars die bij de galerie zijn aangesloten, en werk van enkele gastkunstenaars.

Met UDUBAKI part three richt curator Miguel Keerveld zich op ‘het ontstaan van magie’ door relationele gebeurtenissen waarin we echt bestaan: een metafoor voor kennis en/of bewustzijn. Met dit thema concentreert de curator zich op intra-relaties of de verbinding tussen gelijkenissen en verschillen. Gebaseerd op zijn overtuiging, dat we gelijktijdig een geheel en divers zijn, richt Miguel zich op “de manifestatie van fracties van Het Zelf en aspecten die Een Ander niet heeft”, zoals hij het verwoordt.

Met dit uitgangspunt selecteerde hij voor de maand februari werk van Dakaya Lenz, Dhiradj Ramsamoedj, Helga Reigman, Jhunry Udenhout, Reinier Asmoredjo, Ruben Cabenda en Sunil Puljhun; de ‘local master’ is René Tosari. Ook nodigt Miguel co-curator Sri Irodikromo uit om in een gezamenlijke installatie te reflecteren op diepgaande dialogen binnen het huidige ALAKONDRE: A space in time, een jaarlang project dat in samenhang met onze ‘Alakondre Krutu’ deel 2 tot stand komt.

UDUBAKI part three is te zien van zaterdag 5 februari tot en met zaterdag 26 februari 2022. Iedereen wordt aangemoedigd om deze interessante kunstmanifestatie in Readytex Art Gallery persoonlijk te komen beleven. Rekening houdende met de Covid-maatregelen hebben we geen openingsreceptie. U bent van harte welkom tijdens de reguliere openingstijden van de galerie, van maandag t/m vrijdag van 8:00 – 16:30 uur en op zaterdag van 8:30 – 13:30 uur.