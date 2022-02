Motorrijdster in ziekenhuis overleden na aanrijding met pick-up

De vrouw op een motorfiets, die afgelopen woensdag betrokken was bij een zware aanrijding met een pick-up aan de Welgedacht C-weg in Suriname, is vrijdagochtend op de intensive care afdeling van het ziekenhuis overleden.

Volgens een getuige sloeg de pick-up bestuurder rechtsaf om een inrit op te rijden. Hierdoor doorkruiste hij het verkeer van de motorfietser met als gevolg de aanrijding.

Nadat ze tegen de pick-up knalde, belandde ze in de goot met haar motorfiets. Het slachtoffer raakte hierbij ernstig gewond. Zij was niet aanspreekbaar en werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd.

De vrouw is na bijkans twee dagen in het ziekenhuis bezweken aan de opgelopen verwondingen.

Deze motorrijdster is voor dit jaar de zevende verkeersdode genoteerd. De Verkeersunit regio Midden is belast met het onderzoek. Het onderzoek duurt voort.