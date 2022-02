Auto belandt in trens na aanrijding met bezorger op brom

Bij een verkeersongeval aan het begin van de avond in Paramaribo-Noord, heeft een automobilist een bezorger op de brom aangereden. De aanrijding vond iets na 18.00u plaats op de hoek van de Amethiet- en de Rembrandtstraat in Suriname.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Na de aanrijding kwam de bromfiets in de berm terecht en de auto eindigde in de trens, zoals op bovenstaande foto te zien is. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

De Surinaamse politie was snel ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.