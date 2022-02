30-jarige man al twee maanden vermist

Het Korps Politie Suriname heeft donderdag een opsporingsbericht naar buiten gebracht van de vermiste 30-jarige Ramnauth Ramrag. De in Commewijne geboren man is nu al twee maanden vermist.

Ramrag, die woont aan de Reebergweg in het district Commewijne (Tamanredjo), is begin december 2021 door zijn oudere broer voor het laatst gezien. Hij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd meldt de Surinaamse politie.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van het ressort Tamanredjoop de telefoonnummers 356410, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.