Ook coronahulp in Suriname dankzij Giro555-geld

Met de 9,3 miljoen euro die Nederland in de nationale actie Samen in actie tegen corona bij elkaar bracht, zijn tot nog toe mensen in veertien landen geholpen, waaronder Suriname. Dat heeft Cordaid maandag bekend gemaakt.

Er wordt momenteel op verschillende manieren hulp geboden. Naast het geven van medische noodhulp aan coronapatiënten, worden vaccinatieprogramma’s opgezet of ondersteund.

Vaccinatiecentra in onder andere Suriname ontvingen naalden, beschermende kleding en koelkasten om vaccins koel te vervoeren en te bewaren.

De hulporganisaties achter Giro555 bieden medische noodhulp aan coronaslachtoffers en hulp bij het opzetten en versnellen van vaccinatiecampagnes tegen corona. Met de actieopbrengst wordt nog tot eind juni zoveel mogelijk hulp geboden.