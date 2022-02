Duorijder brom dood nadat bromfietser uitweek en van achter geraakt werd door auto

De man die zondagavond 30 januari ter plaatse in het verkeer is overleden na een aanrijding aan de Indira Ghandiweg tussen een bromfiets en een auto, is de 50-jarige vreemdeling Jamal Hussain. Hij zat als duorijder op een bromfiets die uitweek, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Uit het voorlopig onderzoek komt naar voren dat de 49-jarige bromfietser P.M die ook vreemdeling is, samen met Hussain op de bromfiets zat. Zij kwamen vanuit de richting van Zanderij aangereden en gingen in de richting van Paramaribo, terwijl de 28-jarige autobestuurder E.S. en de twee mede-inzittenden S.F.(27) en M.F(18) dezelfde rijrichting hadden.

Volgens verklaring van de autobestuurder reed de bromfietser en duorijder voor. Op een gegeven moment merkte hij dat de bromfietser naar rechts uitweek, vermoedelijk om zijn inrit op te rijden. Bij die gelegenheid kwam hij voor pandnummer 1345 in botsing met de bromfiets, met het noodlottig gevolg voor duorijder Hussain.

De politie van het bureau Rijsdijk koerste na verkregen melding van het Command Center naar de locatie voor het instellen van een onderzoek. Aldaar aangekomen werd het levenloos lichaam van de duorijder op het wegdek aangetroffen. De arts werd ingeschakeld en hij stelde de dood van Hussain vast. Zijn ontzielde lichaam werd in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen.

P.M. die op het moment van de aanrijding niet aanspreekbaar was, werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. De man die vermoedelijk een armfractuur heeft opgelopen, verkeert buiten levensgevaar. Daarnaast werd de mede-inzittende M.F eveneens ook afgevoerd met de ambulance, omdat zij van pijn op haar borst klaagde.

Het rijbewijs van de autobestuurder is na overleg met het Openbaar Ministerie ingevorderd. De autobestuurder is na te zijn voorgeleid en verhoord heengezonden. De politie van verkeersunit Regio Midden is belast met het verder onderzoek.