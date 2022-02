Baby geboren in Kirpalani Superstore

In een vestiging van de firma Kirpalani in Suriname, is vanmorgen een baby geboren. Een hoogzwangere vrouw die als klant in de winkel was en pas over twee weken moest bevallen, kreeg ineens weeën waarbij haar vliezen braken.

De vrouw werd meteen geholpen door het personeel. Ze werd ook afgeschermd zoals te zien is op de foto. De baby kwam vervolgens in de winkel ter wereld.

Een ambulance was inmiddels ingeschakeld en direct na de geboorte van de baby, is de zuigeling samen met de moeder naar het ziekenhuis gebracht. Beiden maken het uitstekend en zijn gezond en wel, liet het bedrijf weten.

De ouders kregen van Kirpalani Superstore een kadobon.