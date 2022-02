Tiener schiet uit stoerdoenerij terwijl politie langsrijdt; rent daarna bos in

De politie van Santodorp reed maandagavond over de Nieuw Weergevondenweg in Suriname, toen agenten plotseling een knal hoorden. Kort daarna zagen ze een jeugdige, met vermoedelijk een vuurwapen in zijn hand, richting een voertuig lopen.

De agenten besloten een kijkje bij het voertuig te nemen, maar bij het zien van de politieauto vluchtte de tiener snel het bos in. Met assistentie van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) kamden de wetsdienaren dat gebied uit, echter zonder het gewenste resultaat.

Bij nader onderzoek bij het voertuig trof de politie een 15-jarig meisje in de auto aan. Het bleek dat zij ter plaatse was met de schutter. Uit stoerdoenerij zou de jongeman een schot in de lucht hebben gelost. Hij had pech dat de politie juist op dat moment langsreed en hem met het wapen betrapte.

Het voertuig werd door een ingeschakelde sleepbedrijf naar het politiebureau van Santo Dorp gesleept en het meisje werd voor onderzoek overgebracht naar het politiestation. Daaruit bleek dat zij de 15-jarige vriendin is van de verdachte en samen met hem in de auto zat. Ze is na verhoor heengezonden.

De sterke arm is bezig met de opsporing van de voortvluchtige jeugdige verdachte.