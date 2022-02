Kandidaat-raadslid Sewtahal pleit voor eigen keuken Surinaamse ouderen

Afgelopen weekend was er weer een nieuwe editie van het kookproject ‘ Ondernemers en jongeren koken voor ouderen’. De organisatie heeft wederom voor 360 ouderen mogen koken onder leiding van Chefkok Vinoj Ramdas, samen met de Vahon basisschool en vele Haagse organisaties. Bewoners van Het Karmijn kregen naast de maaltijd, ook een gepersonaliseerde kalender van kunstenaar Ranjan Akloe.

“Het initiatief is zeer bekend bij de Haagse Surinaamse ouderen en elke editie kent meer en meer aanmeldingen”, zegt initiatiefnemer en kandidaat-raadslid Mairan Sewtahal. Hij kookt al ruim vijf jaar voor de Haagse ouderen en wil een eigen keuken realiseren voor de Surinaamse ouderen.

“De vraag naar de maaltijden is enorm gestegen, maar wij kunnen maar een handje vol ouderen bedienen. Door de pandemie ben je zeer beperkt in het organiseren. Momenteel wordt het kookproject één keer per half jaar georganiseerd, maar hopelijk kunnen we elk kwartaal fysiek gaan koken waarbij de ouderen ook bij elkaar kunnen komen en er sociaal contact is tegen eenzaamheid”, aldus Sewtahal die aangeeft dat de organisatie gaat uitbreiden en ook kwetsbare jongeren wil bedienen.

Volgens de initiatiefnemer is de vraag naar warme maaltijden zo groot, omdat ouderen met roots uit Suriname niet hun eigen authentiek Surinaams eten in de tehuizen krijgen. Veelal krijgen ze opgewarmd diepvries eten. Tevens komt een groot gedeelte dat zelfstandig woont, niet verder dan een eitje bakken en is volledig afhankelijk van wat hun kinderen voor ze koken.

“Er moet een structurele oplossing komen, denk aan een vaste keuken die elke dag maaltijden bereid voor deze ouderen en kwetsbare jongeren. Dit kunnen we makkelijk realiseren door hulp van de gemeente, lokale ondernemers, welzijnsorganisaties en vrijwilligers”, zegt Sewtahal die kandidaat is voor de PvdA in Den Haag en op nummer 19 staat.

Hij denkt dit binnen vijf jaar te realiseren en werkt al aan een financieel plan. De eerste 1.000 euro is inmiddels toegezegd door een Haagse ondernemer. Sewtahal is intussen hard op zoek naar een geschikte locatie en de bouwtekeningen voor zo een keuken worden al gemaakt.