Verdachte van brute berovingen na 3 jaar aangehouden

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo heeft Regillio H. (27) maandagavond aangehouden aan de Vulcanusstraat. Hij werd sedert 2019 opgespoord voor brute berovingen in Suriname.



De man was in een witte auto aan de Vulcanusstraat waarbij hij werd klemgereden door RBTP. Hij bekende enkele berovingen. Het vermoeden bestaat dat hij deel uitmaakte van een roversbende.



Regillio had een ondernemer enkele jaren terug beroofd aan de Gonggrijpstraat. Hij nam daarbij USD 100.000 weg. De verdachte zou een aantal berovingen hebben gepleegd waarbij ondernemers op straat werden klemgereden en beroofd. Grote bedragen werden buitgemaakt.



Ook zou hij in januari dit jaar een beroving in een restaurant aan de Tourtonnelaan hebben gepleegd. Daar werden een echtpaar en zijn arbeiders beroofd. Hij zou samen met twee anderen die beroving hebben gepleegd.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.