Ranomi Kromowidjojo stopt per direct met zwemmen

Ranomi Kromowidjojo, een van de succesvolste zwemsters van Nederland, beëindigt met onmiddellijke ingang haar imposante loopbaan als zwemster. Dat heeft de 31-jarige sportster vanmorgen zelf bekend gemaakt.

“ Na 16 jaren topsport is mijn professionele zwemcarrière helemaal af. Als baby van 3 maanden oud nam oma mij al mee naar het bad en met 4 jaar had ik m’n zwemdiplomas. Zwemmen zal altijd mijn passie blijven, maar nu niet meer op professioneel niveau. Ik heb altijd geweten dat er meer is dan topsport, en dat het een onderdeel is van een groter geheel”, zei ze vanmorgen.

Op haar erelijst prijken in totaal 17 wereld- en 24 Europese titels. In het olympische 50-meterbad werd ze drie keer wereldkampioene. Op Europees niveau pakte ze zes gouden medailles op de langebaan. Ze gaat zich nu richten op een maatschappelijke carrière.

De sportvrouw was eind 2017 in Suriname (foto), het geboorteland van haar Javaanse vader en sprak daar met het Surinaamse tijdschrift Parbode over de zwemsport in Suriname. Ze zei toen dat ze het absoluut ziet gebeuren dat Suriname weer olympische medailles haalt, net als in 1998 en 1992. “Maar de zwemsport is wel een kwestie van trainen en veel geduld”, zei de sportvrouw in het tijdschrift.