Vierde verdachte ingerekend voor belemmeren presidentiële colonne

De politie in Suriname heeft maandag de 33-jarige Silvano W. gearresteerd wegens het belemmeren van een voertuig in de presidentiële colonne. Deze verdachte is na zijn aanhouding door agenten van de VCB-unit, overgedragen aan de recherche van Paramaribo die belast is met het onderzoek.

In deze zaak heeft de Surinaamse politie eerder reeds drie verdachten ingerekend. Het gaat om een groep jongemannen die zich op 29 december van het vorig jaar schuldig maakte aan het belemmeren c.q. verhinderen van een voertuig in de presidentiële colonne.

Na bijkans drie weken lukte het de recherche om deze verdachten in beeld te brengen en aan te houden. Hangende het verder onderzoek is het viertal ter zake openlijke geweldpleging, bedreiging en vernieling in verzekering gesteld.