Imaan Kalidjo Master of the Guianas 2022

Athena Chess organiseerde op 22 januari 2022 de eerste editie van de Master of the Guianas. Het online schaaktoernooi werd met 46 spelers afgewerkt die vanuit Guyana en Suriname afkomstig waren. Guyana heeft met 5 schakers deelgenomen. Voor dit toernooi werd een prijzenpot van ruim USD 700 beschikbaar gesteld door de sponsoren Waterkant.Net, CoreStats en Huang Supermarkt.

Het waren 9 spannende rondes die volgens het Zwitsers systeem zijn afgespeeld. Iedere speler had 5 minuten bedenktijd per wedstrijd. Het geheel werd op het online schaakplatform Lichess afgewerkt, hierop worden dagelijks gemiddeld drie miljoen wedstrijden gespeeld door schakers overal ter wereld.

Na de laatste ronde stonden maar liefst 4 spelers op een gedeelde eerste plaats met 7 punten. Na het toepassen van tiebreaks werd Imaan Kalidjo gekroond tot de eerste Master of the Guianas. Hij vergaarde maar liefst USD 375 aan prijzengeld: kampioen en beste U18.

Semi-kampioen werd FIDE Master Calvin Tjong Tjin Joe (prijs: USD 150) en op de derde plaats kwam John Ramdat Tewarie (prijs: USD 100). De top 5 bestond allemaal uit Surinamers en werd afgesloten door Jason Yeung op de 4e plaats met 7 punten gevolgd door FIDE Master Roger Matoewi 6.5 punten, zij kregen elk een stimulansprijs t.w.v. USD 10.

Bij de dames werd Woman Candidate Master Victoria Kaslan (SUR 5 punten) tot kampioen gekroond. Zij komt in aanmerking voor een prijs van USD 100. Op de tweede plaats hebben wij Woman Candidate Master Alexandra Kaslan (SUR 4.5 punten) gevolgd door Jessica Callender (GUY 4.5 punten). Beide komen in aanmerking voor een stimulans prijs t.w.v. USD 10.

Verder heeft de organisatie besloten om in de volgende categorieƫn ook een prijs toe te kennen:

Beste speler uit Guyana: Justino DaSilva (5 punten) USD 25

Jongste speler: Ayden Lee (SUR 3 punten) USD 10

Oudste speler: Francis Simmons (GUY 4 punten) USD 10

De organisatie blikt zeer tevreden terug. De doelstelling was om de schakers een bezigheid te geven gezien de meeste schaakverenigingen dicht zijn in verband met de COVID-19 maatregelen. Voorts was het ook de bedoeling om online schaken te stimuleren zowel in Suriname als Guyana. Dit toernooi heeft in totaal 46 schakers online kunnen krijgen, waarbij 197 wedstrijden werden afgewerkt.

In de loop van het jaar zal Athena Chess meerdere toernooien organiseren, zowel online als fysiek indien de situatie dit toelaat. Ook het contact met Guyana zal verder verdiept worden.

Voor meer informatie en volledige resultaten: https://athenachess.com.