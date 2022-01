Online Discussie: ‘Klimaatkansen voor Suriname’

WWF-Guianas houdt donderdag 27 januari tussen 10 uur ’s ochtends en 12 uur ’s middags het online event Klimaatkansen voor Suriname . Prominente sprekers gaan met elkaar in discussie naar aanleiding van de recente klimaattop COP26 in Glasgow. De keynote speech wordt verzorgd door Silvano Tjong-Ahin, Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, die zelf op de klimaattop aanwezig was. Daarnaast nemen onder meer Annand Jagesar, Managing Director van Staatsolie en Bryan Renten, Voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) deel.

Op het online event zullen de consequenties besproken worden die de laatste klimaattop COP26 in Glasgow heeft voor Suriname. De kansen zullen worden verkend én de dilemma’s voor ons land dat nog steeds te boek staat als meest bebost en dat aan de vooravond staat om een wereldspeler te worden op het gebied van olie- en gasproductie.

Tijdens deze discussie geven de volgende sprekers hun visie op COP26:

• Minister Silvano Tjong-Ahing, Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

• Annand Jagesar, Managing Director van Staatsolie

• Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB)

• Marie-Josee Artist en Joan van der Bosch (dorpshoofd van Pikin Poika) van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS)

• Matai Zamuel, een jonge, veelbelovende climate advocate

• David Singh, Directeur WWF-Guianas

Na de presentaties volgt een dicussie, waarbij het pubiek ook vragen kan stellen aan het panel.

Belangrijk moment

De klimaattop COP26 die in november in Glasgow werd gehouden was een belangrijk moment voor de wereld. Maar wat betekenen de afspraken in het Glasgow Climate Pact nu voor ons land? Er zijn kansen, maar ook dilemma’s.

De opwarming van de aarde moet beperkt blijven tot 1,5 graden Celsius. Daar hebben landen zich in de eindtekst wederom aan gecommitteerd. Dit zal volgens de wetenschappers moeten betekenen dat vooral de geïndustrialiseerde landen “net zero” moeten zijn in 2030.

Ontbossing stoppen

In Glasgow lanceerden 110 landen ook het voornemen om ontbossing in 2030 te hebben gestopt. Suriname en Guyana zijn medeondertekenaars, net als Brazilië en vrijwel alle andere landen in de Amazoneregio. Er is een toezegging gedaan van ruim 19 miljard dollar uit private en publieke fondsen.

David Singh, directeur van WWF-Guianas, ziet kansen voor Suriname in het icht van de afspraken die in Glasgow op COP26 zijn gemaakt. “Er zijn belangrijke toezeggingen gedaan tijdens de klimaattop. Zo liggen er vele miljarden te wachten op landen als Suriname om het bos te behouden, zodat al die bomen CO2-uitstoot van industrielanden kunnen opslaan. Het probleem is alleen dat de rijke landen dergelijke toezeggingen tot nu toe niet zijn nagekomen. Het is dus zaak dat er internationale druk wordt uitgeoefend om dat geld ook echt los te krijgen. Als dat lukt, kan Suriname een prachtige, duurzame inkomstenbron aanboren.”

De online discussie Klimaatkansen voor Suriname is ook via livestream te volgen op de Facebookpagina van WWF-Guianas en het YouTube-account van WWF-Guianas.