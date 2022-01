King Koyeba pleit voor bundeling Surinaamse artiesten

De Surinaamse dancehall-ster King Koyeba aka Paramaribo Baas, die momenteel in België woont, pleit voor bundeling van de Surinaamse artiesten om meer te kunnen bereiken voor de muziekscene. Dit liet hij door schemeren in een interview met D-TV Express. “De artiesten moeten een eenheid vormen, willen ze serieus genomen worden door de leiding van het land”, stelt hij

King Koyeba, die midden december tot tweede week januari in Suriname was, zegt dat de Surinaamse muziekindustrie een piki piki pley is, vergeleken met die van Europa. Bepaalde artiesten nemen het volgens hem wel serieus. De Surinaamse dancehall-ster is nog steeds geliefd in zijn geboorteland. Het succes is naar zijn zeggen te danken aan hardwerken en doorzetten.

De song ‘Mi ede weli’ ziet hij tot nog toe als zijn grootste hit tot nog toe. Lowinso Misiedjan,zoals hij eigenlijk heet, zingt dancehall-reggae in vooral in het Saramaccaans en Sranantongo met af en toe een uitstap naar het Nederlands en Engels.