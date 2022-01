Aan de Dagoefisieweg in Livorno is de 59-jarige R.G. zaterdagochtend gewond geraakt. Het slachtoffer liep een diepe kapwond aan zijn voorhoofd, toen een truckband tijdens werkzaamheden in zijn gezicht knalde.

De politie van Livorno ging ter plaatse voor onderzoek en schakelde een ambulance in, die het slachtoffer naar het ziekenhuis afvoerde voor verdere medische hulp.

De oorzaak is nog niet bekend. De politie van Livorno heeft de zaak in verder onderzoek.