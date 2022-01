Multimedia documentaire ter ere van Frits van Troon

Deze week werd in Suriname een speciale multimedia documentaire ter ere van natuurkenner Frits van Troon gepresenteerd.

Het herkennen van planten is de specialiteit van de inmiddels 83-jarige Van Troon. Hij is een icoon in deze branche en zijn vrienden en collega’s, maar ook NGOs die met hem werken, erkennen dat hij een inspiratie is voor natuurbehoud, kennisoverdracht en dat zulks verfilmd zou moeten worden.

Vandaar dat ACT een documentaire financierde over het leven van deze plantenkenner. De documentaire is volgens ACT extra belangrijk, omdat Frits niemand heeft binnen zijn familie om zijn kennis en verhalen over te dragen. Hij deelt die graag met ons allen in een groter verband.

Veldbotanicus Van Troon is zijn loopbaan begonnen bij LBB rond de jaren 70. Deze periode heeft hem gevormd tot de kenner die hij is. Een kenner van bomen, lianen, struiken, maar ook de kleine zaailingen en staken. Frits kent de lokale (vaak Sranan) naam, maar is vooral bekend vanwege het gemak waarmee hij de Latijnse namen, de classificatie van planten, kan benoemen.

De kennis van ‘oom Frits’ mag niet verloren gaan vandaar deze documentaire mogelijk gemaakt door onder andere Amazon Conservation Team Suriname (ACT), Suriname Conservation Foundation (SCF) en DOB Ecology.