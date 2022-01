Voortvluchtige verdachte na vier jaar aangehouden

Jonathan D. heeft kans gezien vier jaar uit handen van justitie in Suriname te blijven. Hij is deze week in een voertuig aan de Henck Arronstraat klemgereden door het Arrestatie Team.

De voortvluchtige verdachte had in 2017 samen met anderen, vrouwen in een woning aan de Coesewijnestraat beroofd. Hij zou de vrouwen bruut hebben beroofd om geld en sieraden weg te nemen.

Na de beroving werden twee kompanen van hem aangehouden. Jonathan D. werd als een van de verdachten opgespoord, maar hij wist zich schuil te houden.

Na goed speurwerk is hij na vier jaar klemgereden in een auto. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.