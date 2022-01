ID-booths langer open vanwege inhaalslag aanmaak e-ID-kaarten

Er lopen nog ongeveer 116.375 personen rond met een oude ID-kaart. Daarnaast bestaat de groep uit 16-jarigen en ouder die nog geen elektronische identiteitskaart (e-ID) heeft uit zeker meer dan 18.000 personen. Reden temeer voor het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de dienstverlening voor de aanmaak van deze wettelijk vereiste legitimatiekaarten, te verruimen.

In dit kader is besloten om tot en met 31 maart 2022 alle ID-booths verspreid over het hele land, langer open te stellen voor de samenleving. Van maandag tot en met vrijdag is de dienstverlening tussen 7.00 – 18.00 uur, terwijl dat op de zaterdag tussen 8.00 – 18.00 uur wordt aangeboden.

ID-gerechtigden die 17 jaar zijn en ouder en nog nooit een identiteitsbewijs hebben aangemaakt, mogen dat alsnog gratis doen tot 24 januari 2022. Doen ze dat niet dan bedragen de kosten na deze periode SRD275,-. Burgers die nog in het bezit zijn van hun oude ID- kaart, kunnen die gratis vervangen tot 14 maart 2022. Daarna moet SRD75,- voor de nieuwe ID- kaart worden neergeteld. Voor eenieder die de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt, is de e-ID kaart gratis, wat wettelijk is vastgesteld.

Het CBB doet daarom het dringend beroep op de samenleving om van deze verruimde mogelijkheden gebruik te maken. Na 14 maart 2022 zal de oude ID kaart niet meer geaccepteerd worden voor het doen van officiële zaken.