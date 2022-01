Broer dreigt zus dood te schieten in boedelkwestie na overlijden vader

De politie van Livorno heeft vrijdag de 55-jarige Newlasing N. aangehouden en in verzekering gesteld wegens bedreiging en afpersing. Deze verdachte kreeg het afgelopen zondag aan de stok met zijn eigen zus en dreigde haar dood te schieten.

Het probleem tussen partijen begon na het overlijden van hun vader. De moeder besloot afgelopen week bij elkaar te komen om zaken rakende de bedoelkwestie te bespreken. Tijdens het gesprek ontstond er een heftige ruzie tussen Newlasing en de aangeefster.

Hij bedreigde zijn zus en zei haar te zullen neerknallen en als zij niet voor maandag de winkelvergunning zou overgedragen zou zij het zelf merken.

De doodsbange aangeefster stapte naar de politie en deed aangifte, wetende dat haar broer tot alles in staat is. Zij aarzelde geen moment en zocht terstond hulp bij de politie. De broer was na de aangifte ontboden door de politie, maar gaf geen gevolg hieraan.

Vrijdagmorgen lukte het de wetsdienaren om de verdachte Newlasing op te sporen en aan te houden. Het onderzoek duurt voort.