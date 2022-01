Voortvluchtige jongeman die broer ernstig kapte ingerekend

De politie van De Nieuwe Grond heeft vrijdag de 21-jarige verdachte, A.A., die zijn oudere broer woensdagavond ernstig had verwond met een houwer, aangehouden.

Een dag voor de kappartij was er aan de Jullietteweg, een zijstraat van de Vredeslustweg in Suriname, ruzie tussen beide broers over een rijwiel. De oudere broer had de fiets van de verdachte vernield. Er ontstond een heftige ruzie, waarbij de moeder de politie inschakelde. De sterke arm trad die dag bemiddelend op.

De dag van het gebeurde, afgelopen woensdag, sprak de oudere broer met een zus over het geval. Dit viel niet in goede aarde bij A.A., waardoor de ruzie tussen beide mannen wederom oplaaide. De jongere broer pakte toen een houwer en bewerkte het slachtoffer ermee.

Na de kappartij ontbrak elk spoor van de verdachte. De wetsdienaren hebben de verdachte na twee dagen op zijn woonadres aangetroffen en aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij terzake poging tot moord, poging tot doodslag en zware mishandeling in verzekering gesteld.

De houwer waarmee de daad is gepleegd is vooralsnog niet aangetroffen.