Dranken leverancier verduistert circa 92.000 SRD van werkgever

Een leverancier heeft donderdag ongeveer SRD 92.000 verduisterd van zijn werkgever in Suriname. De man moest dranken leveren in winkels en ontving geld. Hij leverde het geld niet in bij zijn werkgever. Donderdag is aangifte tegen hem gedaan.

De leverancier was ongeveer drie maanden in dienst bij de benadeelde. Hij ging donderdag in een pick-up om dranken te leveren in Albina. Na het leveren van de dranken ontving hij ongeveer SRD 92.000 waarmee hij terugkeerde naar Paramaribo.

Hij kwam op zijn werkplaats en leverde het geld niet in, maar zette het waarschijnlijk in een plastic zak. Hij gooide daarna iets over de schutting. Kort daarna raapte hij iets bij de schutting op en kwam niet meer terug.



Op camerabeelden is te zien dat hij iets weggooit en opraapt. De benadeelde wil dat de leverancier wordt aangehouden. De politie heeft de zaak in onderzoek.