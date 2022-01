6 coronadoden en 792 nieuwe besmettingen

Het aantal coronadoden is de afgelopen 24 uur weer toegenomen in Suriname: donderdag 20 januari zijn er maar liefst 6 doden genoteerd. Het totaal aantal coronadoden is hierdoor gestegen naar 1.228.

Dat blijkt donderdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er 792 nieuwe besmettingen zijn genoteerd na 1.676 keer testen.

Het aantal personen in de ziekenhuizen is licht gestegen van 85 naar 88.

De cijfers van donderdag 20 januari: