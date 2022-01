Lijk met steekwonden aangetroffen te Boke Kampoe langs Lawarivier

Donderdagmorgen is er een levenloos lichaam van een Braziliaanse man aangetroffen te Boke Kampoe langs de Lawarivier in Suriname. Dit gebied ligt tussen Antonio do Brinco en politiepost Kabanavo.

Een alerte burger heeft het lijk in de ochtend langs de rivier ontdekt en de politie hierover gewaarschuwd. RBT Oost speelde in op deze melding. Ter plaatse aangekomen werd inderdaad het stoffelijk overschot van een man met diverse steekwonden aangetroffen.

Het lichaam is door de politie in beslag genomen en zal vrijdag voor verder onderzoek worden overgevlogen naar Paramaribo. De zaak wordt overgedragen aan Kapitale Delicten