Protest tegen komst Braziliaanse president in Suriname

De bekende milieuactivist Erlan Sleur zal vandaag bij de kathedraal protesteren tegen de komst van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro in Suriname. “Deze racist en vernietiger van de Amazone komt hier om over projecten “Arco Norte” te praten die de nekslag zullen betekenen voor de longen van de aarde”, zegt Sleur.

De activist roept om op solidariteit te tonen met de Inheemsen in Brazilië wiens landenrechten naar zijn zeggen door de regering Bolsonaro worden vertrapt. “Moorden op inheemse leiders zijn toegenomen en worden niet bestraft. Fora Bolsonaro. Stop Bolsonaro”, aldus Sleur.

Het bezoek van het Braziliaanse staatshoofd is ook omstreden vanwege zijn standpunten omtrent COVID-19. Hij is tegen vaccineren en komt dus ongevaccineerd het land binnen, terwijl dit volgens de coronamaatregelen voor andere reizigers niet is toegestaan.

De Braziliaanse regeringsleider, die voor een tweedaags bezoek in Suriname zal vertoeven heeft kenbaar gemaakt dat hij naar ons land komt om de hernieuwde banden te consolideren.