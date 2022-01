Achtervolgde auto doorboort schutting; bestuurder dreigt met houwer en vlucht

Roekeloos rijgedrag heeft woensdagavond niet geresulteerd in een kapotgereden mast van de NV Energie Bedrijven Suriname, maar in een kapotgereden schutting.

Een achtervolgde auto heeft rond 22.00 uur een schutting doorboord aan de Koffielaan te Charlesburg. Het voertuig kwam zwaar beschadigd tot stilstand op het erf van een woning.

Naar verluidt reed de bestuurder over de Mangolaan achterna gezeten door een auto. Hij sloeg de Koffielaan in en reed met een hoge snelheid over de weg. Hij verloor de controle over het stuur en doorboorde de schutting. De achtervolger sloeg niet af in de Koffielaan. Na het incident was hij reeds uit de buurt gereden.

Meteen na het ongeval gingen bewoners op de automobilist af om hulp te bieden. De man stapte dreigend en zwaaiend met een houwer uit en maakte zich uit de voeten.

De politie werd ingeschakeld en kwam ter plaatse voor onderzoek. De auto is in beslag genomen. De zonen van Hermandad in Suriname zijn bezig met de opsporing van de gevluchte bestuurder.