Bolletjesslikker doet aangifte tegen drugsronselaars

De 21-jarige J.B., die op dinsdag 11 januari cocaïne bolletjes had geslikt en voor medische hulp bij de Spoedeisende Hulp (SEH) aanklopte, heeft aangifte tegen drie drugsronselaars gedaan.

Uit onderzoek blijkt dat deze jongeman woonachtig is in Frankrijk. Hij bracht een bezoek aan Frans-Guyana en kwam daar een vriend tegen. Samen met hem kwam de 21-jarige vervolgens naar Suriname en logeerde in een hotel. Op een dag zat J.B. op het balkon, toen zijn vriend met twee andere mannen daar aankwam.

Onder bedreiging van een vuurwapen en na mishandeling dwongen ze J.B. vervolgens om cocaïne bolletjes slikken. Tijdens het slikken werd de jongeman echter duizelig en begon daarna over te geven. Naar zeggen van de bolletjesslikker is hij toen door het trio gedumpt in het ressort van politie Latour.

Omstanders brachten hem naar de SEH, waardoor de zaak aan het licht kwam. Het ziekenhuispersoneel schakelde de politie in die op haar beurt de verdachte overbracht naar de Narcotica Brigade. De jongeman heeft in totaal 28 bolletjes uitgescheiden, met een gewicht van meer dan 300 gram cocaïne.

Hij heeft intussen een advocaat in de arm genomen. Via zijn advocaat heeft de bolletjesslikker aangifte op Nieuwe Haven gedaan.