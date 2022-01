Vismale pleit voor waardige uitvaart Dowieman

Louis Vismale, voorzitter van Stichting 1 voor 12, wil een waardige uitvaart voor de overleden artiest Dowieman. Dit vertelt hij in het praatprogramma De Koffiepraat van de Surinaamse radiozender SRS. Vismale roept de entertainmentwereld in Suriname op om ook een bijdrage te leveren om Dowieman een bijzondere afscheidsceremonie te geven.

Het overlijden van Dowieman is Johanman (foto) en Sister Patty ook zwaar getroffen.“Dowieman was naast mentor ook net een broer voor me. Ik was het jongste lid in Reinforcement en kreeg van Dowie de muzikale begeleiding in de band”, reageert Johanman.

“Dowieman was naast een goed mens ook een muzikant in hart en nieren”, voegt hij toe. Johanman heeft plannen om de remixversie van ‘Come Bubble with Me, waarin Dowieman ook te horen is, uit te brengen. Dit ter nagedachtenis aan de overleden muziekmaat.

‘Come Bubble With’, is de eerste song van de populaire Surinaamse reggae en dancehall band van de jaren 80 en 90 Reinforcement.

De van oorsprong Guyanese artiest wiens echte naam Lewis Desmond is, werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen. Hij had een lelijke wond aan zijn rechtervoet en die volgens de doktoren moest worden geamputeerd. De amputatie vond kort daarna plaats. Maandag meldde de Stichting 1 voor 12 zijn overlijden op 67-jarige leeftijd.