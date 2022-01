Auto uitgebrand aan de Drambrandersgracht; eigenaar vermoedt brandstichting

In de nacht van maandag op dinsdag was er sprake van een autobrand op deze plek (foto) aan de Drambrandersgracht in Suriname. Daarbij is een stilstaand voertuig van een man compleet afgebrand.

De auto stond langs de weg geparkeerd toen de brand omstreeks 04.30u uitbrak. Volgens de moeder van de benadeelde is haar zoon eerder bedreigd.

De vrouw zegt dat haar zoon sliep toen ze ineens geluid hoorde en plotseling het voertuig in vlammen zag. Een bewaker in de directe omgeving alarmeerde de politie en de brandweer. Zeer waarschijnlijk is er sprake van brandstichting.

Of dit daadwerkelijk zo is wordt onderzocht door de Surinaamse politie. Het uitgebrand voertuig is in beslag genomen voor verder onderzoek.