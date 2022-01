Opening CT-scan centrum Academisch Ziekenhuis Paramaribo

Ten overstaan van de directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Claudia Marica-Redan, minister Amar Ramadin van Volksgezondheid, minister Krishna Mathoera van Defensie, het medisch en radiologisch team van het AZP en de donateurs; Newmont Suriname, Staatsolie en RUBIS West Indies Limited Suriname opende president Santhoki op 14 januari 2022 het gerenoveerde CT-scan centrum van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) met daarin een nieuw High Tech scan apparaat.

Claudia Marica-Redan, directeur van het Academisch Ziekenhuis Suriname geeft aan dat het AZP dit belangrijk project heeft kunnen uitvoeren mede dankzij het vertrouwen, financiering en goedkeuring van het transformatieproces door de regering. De renovatie is tot stand gekomen op basis van een goed onderbouwd bedrijfsplan, geschreven door het radiologisch team van het ziekenhuis onder leiding van medisch hoofd Radiologie Iswardath Thakoer.

Voor eind maart zal het centrum versterkt worden met nog een aantal radiologische apparaten die zijn gedoneerd door het Japans bedrijf Unox. “Het AZP moet in de toekomst dit soort apparaten zelf kunnen aanschaffen met een prudent beleid”, geeft president Chandrikapersad Santokhi aan. “ We moeten naar een healthy lifestyle toe werken en de gezondheidszorg veranderen van een curatief naar een preventief beleid,” voegt hij daaraan toe.

De directeur wil dat het maken van scans betaalbaar moet blijven voor de gemeenschap en dat de frequentie hiervan ook wordt opgevoerd. Op dit moment dekt een zorgverzekeraar een scan per jaar per patiënt. Dit is niet altijd reëel en zal aangepast moeten worden. Samen met de minister van Volksgezondheid zal zij in gesprek gaan met de zorgverzekeraars hoe dit probleem opgelost kan worden.

Tenslotte is het de bedoeling dat de gehele bevolking van Suriname gebruik moet kunnen maken van de CT-scan, in het bijzonder alle patiënten die de afdeling radiologie van het Academisch Ziekenhuis bezoeken.