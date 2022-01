Man op politieterrein aangehouden met zaag, hulzen en telefoons

Een man is op een politieterrein in Paramaribo aangehouden met een opklapbare houtzaag, vier hulzen, drie mobiele telefoons en SRD 435. Hij wilde die vermoedelijk aan arrestanten afgeven.

De politie vroeg hem wat zijn aanwezigheid op het terrein betekende. De man wees naar een rode wagen en dat hij de eigenaar van die auto was komen ontmoeten. De eigenaar zou een kennis van hem zijn. De politie vermoedde dat er iets mis was want dat voertuig is al maanden in beslag genomen.

De wetsdienaren vonden de man verdacht en stelden een onderzoek in de tas welke hij bij zich had. Bij hem werden de spullen en het geld in beslag genomen.

De politie was bezig met het onderzoek waarbij de man een telefoontje kreeg. De beller gaf hem door om de goederen in de tas af te staan aan een agent die de cellenwacht deed.

De verdachte is in verzekering gesteld. Er is ook een onderzoek gestart waarbij de telefoon van de politieman die de cellenwacht deed, in beslag genomen is.