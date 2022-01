Buschauffeur klemgereden omdat hij doorreed na aanrijding

Er is meer bekend over de vechtpartij die afgelopen maandagochtend 10 januari ontstond tussen een automobilist en een buschauffeur aan de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname. Uit het onderzoek blijkt dat de buschauffeur eerst tegen de personenwagen van de benadeelde aan de Van ’t Hogerhuysstraat aanreed. Hij is daarna doorgereden.

De politie die toevallig daar aanwezig was sommeerde de buschauffeur te stoppen, maar hij negeerde alle bevelen van de politie en reed gewoon door. De benadeelde reed de buschauffeur vervolgens achterna en het lukte hem om de bus op de kruising van de Saramacca- en de Zwartenhovenbrugstraat klem te rijden.

Er ontstond toen een woordenwisseling die ontaarde in een worsteling en vechtpartij.

De bestuurder van de personenwagen sleurde de buschauffeur uit de bus en hield hem onder bedwang (foto 1). Door tussenkomst van omstanders werden partijen uit elkaar gehaald. De bestuurder van de personenwagen parkeerde nadien zijn voertuig links van de weg. Op dat moment stapte de buschauffeur weer in de bus.

Bij het wegrijden reed hij de personenwagen van de benadeelde opzettelijk aan (foto 2) en reed vervolgens weg. De politie van Nieuwe Haven wist de buschauffeur later op de dag aan te houden. Hij werd na de voorgeleiding met een ernstige waarschuwing heengezonden.

Naderhand kwamen de beelden van het gebeuren op social media opduiken en was het duidelijk dat de buschauffeur de personenwagen heeft vernield door opzettelijk in te rijden op het voertuig. De buschauffeur werd wederom aangehouden door de politie.

Omdat er sprake is van opzettelijke vernieling dient hij beide voertuigen op eigen kosten te herstellen.