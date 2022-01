VIDEO: Koning zal voorlopig niet in omstreden Gouden Koets stappen

De Nederlandse koning Willem-Alexander heeft laten weten dat het koningspaar voorlopig niet in de omstreden Gouden Koets stapt. Het koninklijke rijtuig zal pas weer kunnen rijden als Nederland daar klaar voor is, zei de koning gisteren in onderstaande video.

Op de koets staan verschillende verwijzingen naar de toenmalige koloniën, waaronder het veelbesproken en omstreden paneel ‘Hulde der Koloniën’ uit 1898.

Op het paneel aan de linkerzijde van de Gouden Koets (foto) is te zien hoe halfnaakte inwoners van Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederlands-Indië op nederige wijze cadeaus aanbieden aan de Hollandse maagd. De bewoners van de koloniën knielen, de witte maagd zit op een troon.

Volgens het Amsterdam Museum, waar de koets momenteel staat, beschouwt een groeiend aantal mensen het rijtuig als beladen erfgoed en zou het daarom niet meer gebruikt mogen worden.

De Koning licht zijn besluit over het gebruik van de Gouden Koets toe in een videoboodschap: