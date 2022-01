CDS noemt opnieuw artikel in Times of Suriname niet correct

Voor de derde keer in korte tijd heeft de Communicatie Dienst Suriname (CDS) gereageerd op berichtgeving in de Surinaamse krant Times of Suriname. Dit keer heeft de CDS laten weten dat een artikel in de krant over een verhuizing van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) niet correct is.

De CDS schrijft:

ROS heeft kennisgenomen van het bericht dat vandaag in het dagblad Times of Suriname is verschenen. Daarin wordt vermeld dat het ministerie is verhuisd naar een gebouw op het Willebrord Axwijk Sportcomplex (SOSIS) aan de Coesewijnestraat. Het ministerie distantieert zich volledig van dit krantenartikel aangezien de informatie niet correct is.

ROS-minister, Gracia Emanuel benadrukt dat het hoofddepartement nog steeds aan de Van Roseveltkade staat. Het pand op het sportcomplex(SOSIS) moet nog worden afgebouwd en op dit moment kan niemand daar worden geaccommodeerd. Verder plaatst het ministerie kanttekeningen over de wijze waarop is verzuimd om het principe van hoor en wederhoor toe te passen alvorens de leesgemeenschap te informeren.

Vorige week was het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid niet te spreken over een incorrect artikel in de krant over zuurstofconcentrators. Ook gaf CDS aan dat de strekking van een artikel op de voorpagina met de kop ‘President ‘ontneemt’ vp benoemingsbevoegdheid‘, niet juist is.