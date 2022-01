Op heterdaad betrapte verdachte springt in rivier en verdwijnt in diepte

Een nog onbekende man in Suriname, die dinsdagavond bezig was goederen uit een vissersvaartuig weg te nemen, is nadat hij op heterdaad werd betrapt in de rivier gesprongen.

De politie van Commewijne kreeg die dag omstreeks 22.30 uur de melding dat een verdachte, op heterdaad was betrapt. Na de ontdekking sprong de man in het water van de Commewijnerivier.

Vanaf dat moment is hij spoorloos, waarbij het vermoeden bestaat dat hij in de diepte is verdwenen. De Surinaamse politie en andere autoriteiten zijn bezig met een zoekactie.

De personalia van de vermiste persoon zijn nog onbekend. Het onderzoek duurt voort.