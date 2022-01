LUMC trots op collega’s die zich in Suriname inzetten voor allerkleinsten

Vijf zorgprofessionals van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zijn momenteel in Suriname, om geheel vrijwillig medische hulp te bieden. Het LUMC heeft in onderstaande posting aangegeven trots te zijn op deze collega’s.

De vijf medewerkers zijn van de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het LUMC. Ze hoorden dat het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo een groot tekort heeft aan gespecialiseerd verpleegkundig personeel en essentiële hulpmiddelen. Hierdoor is IC-zorg voor de allerkleinsten er voor een deel vrijwel onmogelijk. Dit vergroot het risico op onnodig overlijden van premature of ernstig zieke pasgeborenen.

“Evelyn, Simon, Manon, Nelly en Lisanne voelden zich geroepen om in actie te komen. Zij bieden op vrijwillige basis een aantal weken ondersteuning op de #NICU in Paramaribo. Wij zijn erg trots dat deze vijf collega’s zich op deze manier inzetten voor de zorg voor de allerkleinsten!” aldus het LUMC.

Om medische middelen te bekostigen is onder de naam ‘Noodkreet uit Suriname’ ook een inzamelingsactie opgezet, waarbij tot nu toe 34.000 euro is opgehaald. Dit geld wordt enkel besteed aan de essentiële materialen en het onderwijsmateriaal ter verbetering van de zorg.

Helpt u mee? Door hier te doneren krijgen pasgeborenen in Suriname een eerlijke kans en wordt onnodige kindersterfte voorkomen! Ook zullen de essentiële medische materialen die worden gemist aangevuld worden.