Nederlandse zorgprofessionals gaan pasgeborenen in Suriname helpen

Vijf zorgprofessionals van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), zullen volgende maand naar Suriname vertrekken om de zorg daar te ondersteunen. Ze hebben ook deze inzamelingsactie opgestart om pas geboren kinderen in Suriname te helpen.

Het gaat om 2 Physician Assitants (PA’s) en 3 NICU-verpleegkundigen gespecialiseerd in neonatologie. Neonatologie is een medisch specialisme binnen de kindergeneeskunde of pediatrie, en betreft de zorg voor zieke, of vroeggeboren zuigelingen. Suriname heeft maar 1 neonatologie specialist, vandaar dat hulp uit Nederland is gevraagd.

“Door het ontbreken van deze capaciteit overlijden er onnodig premature- of ernstig zieke pasgeborenen. Het is tijd om hierin een verschil te gaan maken. Vanuit het LUMC willen wij de zorg in Suriname ondersteunen”, aldus de initiatiefnemers.

Begin 2022 zullen ze vrijwillig afreizen naar Paramaribo om daar de kinderen te helpen en medici bij te staan en kennis over te dragen. De kosten voor vluchten en verblijf worden door de Nederlandse zorgprofessionals zelf betaald.

Om de medische middelen te bekostigen is onder de naam ‘Noodkreet uit Suriname’ deze inzamelingsactie opgezet. Dit geld wordt enkel besteed aan de essentiële materialen en het onderwijsmateriaal ter verbetering van de zorg.

Helpt u mee? Door hier te doneren krijgen pasgeborenen in Suriname een eerlijke kans en wordt onnodige kindersterfte voorkomen! Ook zullen de essentiële medische materialen die worden gemist aangevuld worden.