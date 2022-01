Hoeveelheid goud in Nassaugebied veel groter dan verwacht

Proefboringen die het Canadese mijnbouwbedrijf 79North in Suriname heeft gedaan, laten meer goud zien dan men had verwacht. Dat heeft het bedrijf deze week bekend gemaakt.

79North, een exploratiebedrijf dat gespecialiseerd is in het zoeken naar het goud, rondde de proefboringen in november af. Op basis hiervan heeft het bedrijf bekendgemaakt dat de hoeveelheid goud in het zogeheten Nassaugebied, waar de onderneming onderzoek doet, mogelijk zeer groot is.

“De gerapporteerde cijfers overtreffen onze verwachtingen en bevestigen onze overtuiging dat we te maken hebben met een potentieel groot goudhoudend systeem”, aldus een verklaring van North.