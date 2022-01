Franse auto op z’n kop na aanrijding in Paramaribo

Bij een aanrijding tussen twee voertuigen woensdagavond in Suriname, is deze personenwagen met een Frans kenteken op z’n kop terecht gekomen.

Het verkeersongeval vond iets voor 20.00u plaats op de hoek van de Johan Adolf Pengelstraat en de Drambrandersgracht in Paramaribo.

Een busje reed over de J ohan Adolf Pengelstraat toen de bestuurder van de personenwagen, die over de Drambrandersgracht reed, de kruising wilde oversteken om aan de andere kant van de Drambrandersgracht te komen.

Hij lette niet op het aankomend verkeer dat voorrang had, waardoor er een flinke botsing plaatsvond. Door de klap eindigde zijn voertuig midden op het wegdek op z’n kop.

Niemand raakte gewond, maar de schade is aanzienlijk. De Surinaamse politie was er snel bij en heeft de zaak in onderzoek.