Training in Protocol aangeboden door Defensie Nederland

Functionarissen van het Surinaamse ministerie van Defensie en diverse andere overheidsinstituten zullen hun kennis vergroten tijdens een driedaagse training op het gebied van Protocol. Dit is een van de resultaten van de hernieuwde defensiesamenwerking tussen Suriname en Nederland, waarvoor in april vorig jaar een intentieverklaring werd ondertekend.

Tijdens deze Protocol-training zullen er adviezen worden gegeven over de planning, maar ook over de uitvoering bij staatsbezoeken, werkbezoeken en eventueel grote herdenkingen of vieringen. Hierdoor kan er verder gewerkt worden aan de professionaliteit. “Het is heel erg belangrijk om te beseffen dat Defensie de uitvoering doet van het ceremonieel gedeelte, waarbij de volksliederen worden afgespeeld, een erewacht wordt geformeerd en de begeleiding vanuit de luchthaven naar het hotel of andere locatie wordt gedaan.

Maar alles wat daaromheen zit, waaronder BIBIS (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking) en het Kabinet van de President, moet met elkaar samengaan. Dat is essentieel bij protocol”, zegt luitenant-kolonel Thijs Jansen. Hij is hoofd ceremonieel protocol en militair muziek bij het Nederlandse ministerie van Defensie. Volgens de Nederlandse protocolofficier gaat het niet om een éénmalige training. De bedoeling is dat er ook periodiek onlinelessen zullen worden verzorgd.